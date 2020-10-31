Fransa'daki bıçaklı saldırıyla ilgilli yeni gözaltı

Nice kentinde üç kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırıyla bağlantılı üçüncü kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre Dame kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı yaşanmış, saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının ardından 21 yaşındaki Brahim Aioussaoi adlı zanlı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, bir kişi de gözaltına alınmıştı.

Hastaneye kaldırılan saldırganın durumunun ağır olduğu duyurulurken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BİR GÖZALTI DAHA

Saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen üçüncü kişi de yakalanarak, gözaltına alındı.

Daha önce gözaltına alınanlardan biri ile akraba olduğu belirtilen 33 yaşındaki şüphelinin polis baskını sırasında evinde bulunduğu belirtildi.

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı