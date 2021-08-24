Fransa’daki hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymununu çaldırlar

Fransa'daki hayvanat bahçesinde 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı. Güvenlik güçleri, hırsızların peşine düşerken, hayvanat bahçesinin yöneticisi şikayette bulundu.

Fransa'da bulunan hayvanat bahçesinde hırsızlık vakası meydana geldi.

Ülkenin güneydoğusundaki Chabeuil kentinde hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı.

Upie Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, primatlar ve yeni türler kısmının sorumlusu bu sabah lemurlar ve tamarin maymunlarının kafesinin boş olduğunu fark etti.

BİLGİLERİN JANDARMAYA VERİLMESİ İSTENDİ

Açıklamada, hayvanat bahçesindeki 11 lemurdan 10’unun ve 2 tamarin maymununun dün gece çalındığı belirtildi.

Hayvan kaçakçılarının sorumlu tutulduğu açıklamada, çalınan hayvanların bulunmasına yardımcı olacak tüm bilgilerin Chabeuil jandarmasıyla paylaşılması istendi.

Hayvanat bahçesi yöneticisi Alexandre Liauzu, olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tamarin maymunları, Upie Hayvanat Bahçesi'ne mayıs ayında nadir türleri koruma programının bir parçası olarak getirilmişti.