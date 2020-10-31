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    Fransa’daki Mevlana Camisi’ne kundaklama girişimi kamerada

    İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’na (IGMG) ait Mevlana Camisi’ne benzin dökerek camiyi kundaklamaya çalışan saldırgan, güvenlik kameralarına yakalandı.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 17:02
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    Fransa’daki Mevlana Camisi’ne kundaklama girişimi kamerada

    İslam'a yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılması Müslümanların tepkisini çekmeye devam ediyor.

    İslam karşıtı bir çok grup ülkedeki Müslümanlara baskı kurarken, Fransa’nın Chateaudun kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’na (IGMG) ait Mevlana Camisi’ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, benzin dökerek camiyi kundaklamaya çalıştı.

    GÜVENLİK KAMERALARINDAN FARK EDİLDİ

    Yaşanan olay ise koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz perşembe akşamından itibaren pek çok kamu alanının 30 gün süreyle kapatılması nedeniyle güvenlik kameralarından yapılan cami kontrolü sırasında öğrenildi.

    Fransa’daki Mevlana Camisi’ne kundaklama girişimi kamerada

    "BU DURUM BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

    Olayla ilgili açıklama yapan Mevlana Camisi’nin Başkanı Ahmet Tosun, “Fransa’da alınan tedbirlerden dolayı Perşembe yatsı namazından sonra camilerimizi ibadetlere, eğitimlere kapatmış bulunmaktayız. Bugün sabah itibariyle camimizin güvenlik kameralarından camimizi kontrol ederken, arka tarafta kapının önünde bir cismin olduğunu fark ettik ve camimize geldiğimizde, camimizi yakma girişiminde bulunduklarını gördük. Bu bizi gerçekten derinden üzdü" dedi.

    Fransa’daki Mevlana Camisi’ne kundaklama girişimi kamerada #1

    "SALDIRIYI KINIYORUZ

    Tosun, açıklamasını şu sözler ile sonlandırdı:

    " Bu olay sonrası hemen emniyet güçleri ile irtibata geçerek, onları çağırdık. Geldiler. Video kayıtlarını, kamera görüntülerini kendilerine verdik. Saldırganın eşkali araştırılıyor. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Gerçekten çekiniyoruz şu anda çekingen durumdayız, yıllardır Fransa’da yaşıyoruz. Fransa’nın kanunlarına elimizden geldiği kadar saygı duymaya çalışıyoruz. Bu saldırılar Müslümanları derinden üzmektedir. Bunların bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz.”

    Fransa’daki Mevlana Camisi’ne kundaklama girişimi kamerada #2

    Fransa’daki Mevlana Camisi’ne kundaklama girişimi kamerada #3

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