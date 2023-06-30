Fransa'daki olayların boyutunu gösteren en iyi görüntü Fransa'da meydana gelen olaylarda, yaklaşık 1000 araç ve 500 kamu binası ateşe verilirken onlarca mağaza da yağmalandı.. Ülkedeki kaosun büyüklüğü ise sosyal medyada paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi..

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ensonhaber.com

Fransa'da kaos gün geçtikçe büyüyor..

Ülkede bir polis memurunun dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gence kurşun sıkarak ölümüne neden olması, gerilime neden oldu.

17 yaşındaki Nahel M. isimli gencin Afrika kökenli siyahi ve Müslüman olduğu öğrenildi.

Genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırıldı. Acılı aileden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlandı.

Nahel M.'nin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara döküldü.

Sokaklar savaş alanına döndü

Gencin ölümünün ardından ülkede adeta isyan çıktı, vatandaşlar sokaklara indi.

Öyle ki eylemciler cadde ve sokakları savaş alanına çevirdi.

Otomobiller, belediye binaları ateşe verildi.

Hükümetin günlerdir vatandaşları "sükunete" çağırmasına rağmen ülkede bu gece de olaylar devam ediyor..

Mağazalar yağmalandı, kamu binaları ve araçlar yakıldı

Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.

Dün, Fransa genelinde 500 kamu binası, 1900 araç ateşe verildi ve kamusal alanda 3 bin 880 noktada kundaklama yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden bir tanesi ise, ülkede yaşanan olayların büyüklüğünü gözler önüne seriyor..

Paylaşılan görüntüde, yol boyunca yakılan araçlar ve kamu binaları ile parçalanan otobüs durakları yer alıyor..