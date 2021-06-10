Fransa'dan ABD'ye yeni Özgürlük Heykeli

Fransa, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ nedeniyle ABD’ye hediye olarak ikinci bir Özgürlük Heykeli gönderecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Birleşik Krallık’tan 1776’da bağımsızlığını kazandığı gün olarak her yıl ‘Bağımsızlık Günü’ olarak kutlanan 4 Temmuz kutlamaları için Fransa, ABD’ye ikinci bir Özgürlük Heykeli göndermeye hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devleti’nde bulunan Özgürlük Heykeli’nin yaklaşık on altıda biri büyüklüğünde olan bronz heykelin 1-5 Temmuz tarihleri arasında Ellis Adası'nda, orijinal Özgürlük Heykeli’nin hemen karşısına dikileceği açıklandı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'NE 'KÜÇÜK KIZ KARDEŞ'

"Küçük kız kardeş" adı verilen bronz heykel, 2011 yılından itibaren Paris’teki Ulusal Sanat ve El Sanatları Konservatuarı (CNAM) müzesinin bahçesinde bulunurken, geçtiğimiz günlerde ABD’ye yapacağı yolculuk için hazırlanmaya başladı.

Pazartesi günü, ‘Küçük kız kardeş’ heykelinin müzenin bahçesindeki yerinden kaldırılması için özel bir tören düzenlenirken, törenin ardından heykel özel bir konteynere yüklendi. Ağırlığı 450 kilogramın üzerinde olan ve 3 metrenin biraz üzerindeki uzunluğuyla "Küçük kız kardeş", halihazırda ABD’de bulunan 1878 yılında yapılan Özgürlük Heykeli’nin kopyası olarak 2009'da yapıldı.

"ABD İLE DOSTLUĞUMUZU KORUMAK VE SAVUNMAK ZORUNDAYIZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CNAM genel müdürü Olivier Faron, "Heykel tüm dünyadaki özgürlüğü ve ışığı simgeliyor." derken, "Çok basit bir mesaj göndermek istiyoruz: ABD ile dostluğumuz özellikle şu anda çok önemli. Dostluğumuzu korumak ve savunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Replika heykel, New York'taki Roma tanrıçası Libertas'ı temsil eden ve altındaki kaide ile birlikte yaklaşık 46 metre uzunluğunda olan "ablası" ile aynı neoklasik tasarımı taşıyor. Heykelde sembolist yaklaşım ağır basan unsur olarak öne çıkıyor.

KÖLELİĞİN KALDIRILMASINI SİMGELİYOR

Heykelde sembolist yaklaşım ağır basan unsur olarak öne çıkıyor. Heykelin baş kısmında dünyaya yayılan güneş ışınlarını temsil eden yedi sivri uçlu taç, sol elinde Amerika'nın bağımsızlığının Roma rakamlarıyla yazılı olduğu bir tablet ve sol ayağında Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılmasını simgeleyen kırık zincirler ve prangalar bulunuyor.