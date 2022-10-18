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    Fransa’dan 'Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı' itirafı

    Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılan askerleri anısına yayınladığı yazıda, bu ülkeye giden bazı askerlerin işkence ve teröre bulaştığını itiraf etti.
    • 18.10.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:37
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    Fransa’dan 'Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı' itirafı

    Elysee Sarayı tarafından, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın son bulmasının 60. yılı münasebetiyle Cezayir'de savaşan Fransız askerleri anısına yayınlanan açıklamada, 1954-1962 döneminde Cezayir'e 1,5 milyondan fazla Fransız'ın gönderildiği anımsatıldı.

    "Bu savaşta, hükümetin her ne pahasına olursa olsun kazanmakla görevlendirdiği askerlerden bazıları, kendilerini Cumhuriyetin dışında konumlandırdı. Bu azınlıktaki askerler, Cumhuriyetin değerlerine aykırı olarak korku saldılar, işkence yaptılar." denilen açıklamada, hatta bazı askerlerin gizli terör operasyonlarına kalkıştığı itirafı yer aldı.

    Failleri şikayet ettiklerini söylediler

    Açıklamada, Fransız askerlerinin çoğunun bu tür eylemlere bulaşmadığı, hatta bazılarının bu eylemlerin faillerini şikayet ettiği savunuldu.

    Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

    Fransa’dan Cezayir de bazı askerlerimiz teröre bulaştı itirafı #1

    8 yıl süren bu mücadelede, 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti

    Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede, 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

    AA'nın haberine göre yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

    Fransa’dan Cezayir de bazı askerlerimiz teröre bulaştı itirafı #2

    Fransa’dan Cezayir de bazı askerlerimiz teröre bulaştı itirafı #3


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