Fransa'dan Nijer'e seyahat uyarısı Paris yönetimi, Nijer'e seyahat edilmesinden yana olmadığını açıkladı. Afrika ülkesindeki Fransız vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi.

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Nijer'in sahne olduğu askeri darbe, Fransa'nın kıtaya dair hesaplarını altüst etti.

Paris yönetimi, Nijer'den ayrılmak isteyen Fransız vatandaşlarını tahliye etti.

Fransa basınından Le Parisien, "Tahliye operasyonlarının sona ermesinin ardından ülke artık kırmızı bölgede." diye yazdı.

'Nijer'e gitmeyin' uyarısı

Söz konusu Afrika ülkesi, Fransız vatandaşları için "resmi olarak tavsiye edilmeyen ülkeler" sınıfına eklendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nijer'e yapılacak seyahat resmi olarak önerilmez. Nijer'deki Fransız vatandaşları son derece uyanık olmaya çağrılıyor." denildi.

Nijer'de kalabalık alanlardan uzak durulması ve hareket alanının sınırlanması gerektiği kaydedildi.

Fransız misyonlarına karşı yapılan gösteriler

Ülkede yaklaşık 1500 Fransız askerinin varlığına ve aynı zamanda Fransız diplomatik temsilciliğine karşı birçok gösteri düzenlendiğine dikkat çekildi.

Başkent Niamey'deki Fransa Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemler de hatırlatıldı.

Tahliye edilenlerin sayısı

Fransız hükümeti, 1 Ağustos'ta kendi vatandaşlarını ve ülkeyi terk etmek isteyen diğer ülke vatandaşlarını tahliye etmek için tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Fransa'ya 5 uçak inerken, toplamda bin 79 kişi, 577 Fransız ve 502 diğer ülke vatandaşları tahliye edildi.