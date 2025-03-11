Fransa'dan Ukrayna'nın silahsızlandırılmasına tepki

AA

Bakan Lecornu, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Avrupa ve NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, farklı ülkelerden üst düzey askeri yetkililer ve bu alanda uzman isimlerin katılımıyla Başkent Paris'teki Askeri Okul'da Paris Savunma ve Strateji Forumu düzenleniyor.

Forumda, Avrupa'da savaşın geri dönüşü, stratejik gelişmeler, teknolojik dönüşümler, savunma alanında iş birliği ve Ukrayna'nın Avrupa savunma sektörüne dahil edilmesi gibi konular yer alıyor.

Forum, 13 Mart'a kadar devam edecek..

"SAVAŞTAYIZ DİYEMEM ANCAK ARTIK BARIŞTA DA DEĞİLİZ"

Bakan Lecornu, forumun açılışında yaptığı konuşmada, dünyada yeni döneme girildiğine işaret ederek, "Artık Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak barışın getirdiği kazançların döneminde de değiliz. Tanımlaması zor bir döneme girdik." dedi.

Bugünün tehditlerinin siber saldırılar gibi gözle görülemez olduğuna dikkati çeken Lecornu, "Savaştayız diyemem ancak artık barışta da değiliz." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, Avrupalıların, güvenlik ve savunma stratejilerini başkalarının ellerine bırakamayacaklarını vurguladı.

Lecornu, forum kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki ordusunun nasıl olması gerektiğinin de ele alınacağını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

İlk güvenlik garantisinin Ukrayna ordusu olduğu ve Ukrayna'nın herhangi bir şekilde silahsızlandırılmasını reddedeceğimiz prensibiyle hareket etmeliyiz.

"KUZEY KORE'NİN STRATEJİSİNDEN BAHSETMEMEK OLMAZ"

Avrupalıların, karşılarındaki tehlikeleri birer birer ele almasının sorun teşkil ettiğini söyleyen Lecornu, "Ukrayna ve Rusya bizi çok endişelendiriyor diye İran'dan bahsetmemek olmaz. İran bizi çok endişelendiriyor diye Kuzey Kore'nin stratejisinden bahsetmemek olmaz." diye konuştu.

Lecornu, tehditlerin yalnızca bölgesel değil, küresel bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "NATO'nun savunma bakanları toplantısında yalnızca Ukrayna meselesini ele aldığımızın farkındayız, başka meseleleri gündeme getirmekte zorlanıyoruz." dedi.

RUS TEHDİDİNİN HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Müttefikleri ABD'nin öngörülemez şekilde hareket ettiğine dikkati çeken Lecornu, Rus tehdidinin her zamankinden daha büyük olduğu görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da forum kapsamında bu akşam farklı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla Rusya-Ukrayna savaşını görüşmesi bekleniyor.