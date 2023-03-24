Haber Merkezi

Fransa'da reformuna karşı başlayan protestoların etkisi, sokaklarda ortaya çıktı.

Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.

Hükümet, Macron'un kararıyla tartışmalı yasa tarısını oylama dahi yapmadan kabul etti.

Günlerdir çöp yığınıyla kaderine terk edilen Paris'te yapılan bu adımla birlikte kitlesel gösteriler de etkisini artırdı.

Turistler maskeyle dolaşıyor

Paris'in sokak ve kaldırımlarında 8 bin tondan fazla çöp yığıldı. Şehri ziyaret eden turistlerin caddelerde maskeyle dolaştığı görüldü.

Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi

Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı

Binlerce gösterici sokağa inerken Fransız polisi, göstericilere ağır dozda şiddet uyguladı.

Göstericilerden bazıları sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi.

Ülkeden gelen görüntülerde Paris'in adeta savaş bölgesi haline geldiği görüldü.

Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi

Emeklilik reformu krizi

Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi

Meclis oylaması yapılmaksızın kabul edildi

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

Muhalefet Anayasa Konseyi'ne başvurdu

Muhalefet partileri ise mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyi'ne başvuruda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi
Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi
Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi
Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi