Fransa'nın başkenti Paris, çöp yığınından dolayı yaşanılamaz hale geldi Paris'te emeklilik reformuna karşı çıkan temizlik işçileri nedeniyle günlerdir süren çöp krizi devasa boyutlara ulaştı. Ayrıca Macron'un yasa tasarısını protesto eden göstericiler polisle çatıştı.

Haber Merkezi Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlayan protestoların etkisi, sokaklarda ortaya çıktı. Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor. Hükümet, Macron'un kararıyla tartışmalı yasa tarısını oylama dahi yapmadan kabul etti. Günlerdir çöp yığınıyla kaderine terk edilen Paris'te yapılan bu adımla birlikte kitlesel gösteriler de etkisini artırdı. Turistler maskeyle dolaşıyor Paris'in sokak ve kaldırımlarında 8 bin tondan fazla çöp yığıldı. Şehri ziyaret eden turistlerin caddelerde maskeyle dolaştığı görüldü. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı Binlerce gösterici sokağa inerken Fransız polisi, göstericilere ağır dozda şiddet uyguladı. Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Ülkeden gelen görüntülerde Paris'in adeta savaş bölgesi haline geldiği görüldü. Emeklilik reformu krizi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor. Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor. Meclis oylaması yapılmaksızın kabul edildi Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti. Muhalefet Anayasa Konseyi'ne başvurdu Muhalefet partileri ise mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyi'ne başvuruda bulundu.