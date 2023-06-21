Fransa'nın başkenti Paris'te patlama Paris'te gaz patlaması sonucu bir bina kısmen çöktü. Patlamada 4 kişinin ağır yaralı olduğu belirtildi..

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Fransa patlamayla sarsıldı..

Başkent Paris’in 5’inci Bölgesi’nde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana gelen doğalgaz patlaması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı.

Patlama sonrası yangın çıktı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5’inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques'ta yangın çıktığını aktardı.

Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris'in 5'inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Halk bölgeden uzaklaştırıldı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

4 kişi ağır yaralandı

Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada 4 kişi ağır yaralandı..