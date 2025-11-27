Abone ol: Google News

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası onandı

Fransa'da Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluktan mahkum edildiği ‘telekulak’ davasında yaptığı itirazı reddederek hakkındaki 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 12:30
  • Fransa Yargıtay, Nicolas Sarkozy'nin telekulak davası itirazını reddetti.
  • Sarkozy'nin 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezası onandı.
  • Bu, Sarkozy'nin ikinci kesinleşmiş cezası oldu.

Fransa basını, Yargıtay’ın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin telekulak davasına ilişkin itirazını değerlendirdiğini duyurdu.

Yargıtay’ın, Sarkozy'nin temyiz başvurusunu reddederek eski Cumhurbaşkanı hakkında alt mahkemenin verdiği 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi.

SARKOZY'NİN 2'İNCİ KESİNLEŞMİŞ CEZASI 

Bu ceza, Libya davasındaki mahkumiyetinin ardından Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.

