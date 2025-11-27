Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası onandı

- Fransa Yargıtay, Nicolas Sarkozy'nin telekulak davası itirazını reddetti.
- Sarkozy'nin 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezası onandı.
- Bu, Sarkozy'nin ikinci kesinleşmiş cezası oldu.
Fransa basını, Yargıtay’ın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin telekulak davasına ilişkin itirazını değerlendirdiğini duyurdu.
Yargıtay’ın, Sarkozy'nin temyiz başvurusunu reddederek eski Cumhurbaşkanı hakkında alt mahkemenin verdiği 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi.
SARKOZY'NİN 2'İNCİ KESİNLEŞMİŞ CEZASI
Bu ceza, Libya davasındaki mahkumiyetinin ardından Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.