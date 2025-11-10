Fransa'nın eski lideri Sarkozy'e tahliye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı davada 5 yıl hapse mahkum edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde hapse giren Sarkozy hakkında, bugün tahliye kararı geldi.

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin erken tahliyesine karar verdi.

ERKEN TAHLİYE

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcılığı, 21 Ekim'de La Sante Cezaevi'ne giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Sarkozy, hüküm giydiği Libya davası kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddederek, tutukluluk koşullarının zor olduğunu kaydetti.

"BU ÇİLE BANA DAYATILDI, ÇEKTİM"

Sarkozy, "Cezaevi ile tanışmak için 70 yıl bekleyeceğimi asla hayal edemezdim. Bu çile bana dayatıldı, çektim. (Hapishane koşulları) Zor, bu çok zor." ifadelerini kullandı.

Ülkesini sevdiğini dile getiren Sarkozy, "Gerçeğin ortaya çıkması için mücadele ediyorum." dedi.

BUGÜN ÇIKIYOR

Savcılığın talebi üzerine mahkeme, Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca,adli kontrol koşulları kapsamında Sarkozy'nin, Adalet Bakanı Gerald Darmanin ile iletişime geçmesini yasakladı.

Sarkozy'nin, bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

SÜREÇ

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski cumhurbaşkanını suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.