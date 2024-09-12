Fransa'nın konuştuğu tecavüz sarmalında yeni detaylar Yıllarca eşini ilaçla uyutarak başka erkeklere tecavüz ettirdiği ortaya çıkan sapık koca Dominique Pelicot'un bu suçuna ortak olan başka sapıkların da kendi eşlerine bu taktiği uyguladığı, Pelicot'un da bu kadınlara tecavüz ettiği tespit edildi.

Haber Merkezi

Fransa, Avignon şehrindeki tecavüz skandalı ile çalkalanıyor...

Her şey 2020'de 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un bir alışveriş merkezinde kadınlara etek altı çekim yaparken yakalanmasıyla başladı.

EŞİNE İLAÇ VERİP BAŞKALARINA TECAVÜZ ETTİRDİ

Sapık adam hakkında başlatılan soruşturmada Pelicot'un 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak başka erkeklere tecavüz ettirdiği tespit edildi.

Skandal 4 yıl sonra görevli polislerden birinin talihsiz kadına olayı anlatmasıyla patlak verdi ve tüm Avrupa'nın gündemine oturdu.

80 FARKLI SAPIĞI EŞİNİN YATAĞINA SOKTU

Konu hakkında başlatılan soruşturmada bulunan görüntülerde yaklaşık 80 kişinin talihsiz kadına 92 kez tecavüz ettiği belirlendi.

Fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 erkek, Dominique Pelicot ile beraber yargılanıyor.

BAŞKA BİR SAPIK TAKTİKLERİ ÖĞRENİP KENDİ EŞİNE UYGULADI

Dava süreci devam ederken olaya ilişkin her gün yeni bir kan donduran ayrıntı ortaya çıkıyor.

71 yaşındaki sapık kocanın bir de aynı yöntemleri kullanan "öğrencisi" olduğu ortaya çıktı.

63 yaşındaki Jean-Pierre isimli bir adamın Pelicot'tan kendi eşini ilaçla bayıltıp ona tecavüz etmenin yöntemlerini öğrendi ve uyguladığı mahkeme tutanaklarına yansıdı.

'ÖĞRENCİSİNİN' EŞİNE DE TECAVÜZ ETTİ

Kamyon şoförü olan adamın, Dominique Pelicot'la "Kadının bilgisi dışında" isimli bir sohbet odasında sohbet ettiği, Pelicot'nun adama eşini bayıltması için uyuşturucu verdiği kaydedildi.

Dominique Pelicot'nun Jean-Pierre'in eşine de tecavüz ettiği de tutanaklara yansıyan ifadelerden oldu.