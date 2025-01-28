Fransa'nın kuzeybatısında olumsuz hava koşullar

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Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Fransa'da olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Meteo France, ülkenin kuzeybatısında etkili olan sel nedeniyle Ille-et-Vilaine, Morbihan ve Loire-Atlantique vilayetlerinde alarm seviyesini kırmızıya, Calvados, Orne, Mayenne ve Maine-et-Loire vilayetlerinde turuncuya yükseltti.

600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ille-et-Vilaine Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayette 600 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Ülkenin özellikle kuzeybatısında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.

TREN SEFERLERİNDE AKSAMALAR

Bretonya bölgesindeki tren seferlerine ilişkin bilgi veren TER BreizhGo sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rennes-Redon ve Rennes-Saint-Malo hatlarında tren seferlerinde aksamalar yaşandı ve bazı seferler iptal edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülke genelinde 2 bin 300 haneye elektrik verilemezken, bazı kentlerde araçlar sular altında kaldı.

Yardım ekipleri, vatandaşları tahliye etmek için küçük tekneler ve şişme botlar kullandı.