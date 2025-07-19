Fransa'nın simgesi neden horozdur? İşte merak edilen nedeni

Dünya genelinde ülkelerin simgeleri genellikle tarihi, kültürel ya da coğrafi unsurlarla ilişkilendirilir.

Fransa’nın sembolü olarak kabul edilen horoz ise bu anlamda oldukça dikkat çekicidir.

Peki, neden Fransa denince akla horoz geliyor? Horozun Fransa ile özdeşleşmesi, antik çağlara kadar uzanıyor.

Latince'de "Gallus" kelimesi hem "Galya" (Fransa'nın eski adı) hem de "horoz" anlamına geliyordu.

Bu kelime benzerliği, zamanla Fransa’nın horozla sembolleşmesine zemin hazırladı.

Orta Çağ’dan itibaren horoz, direnişin, uyanıklığın ve gururun simgesi olarak Fransız kültüründe yer aldı.

Fransız Devrimi'nden sonra da bu sembol güçlendi ve horoz, halkın iradesini temsil eden ulusal bir ikon haline geldi.

Günümüzde özellikle spor müsabakalarında Fransız milli takımlarının formasında ve taraftar sembollerinde sıkça kullanılan horoz, Fransa’nın ulusal kimliğinin güçlü bir parçası olarak kabul ediliyor.