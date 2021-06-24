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    Fransa'nın Türkiye düşmanlığı, Le Point'in kapağında

    Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek algı operasyonu yapmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 18:02
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    Fransa'nın Türkiye düşmanlığı, Le Point'in kapağında

    Fransa'da, Türkiye aleyhinde karalama kampanyaları devam ediyor.

    Bu durumun son örneği, Paris'te yayınlanan haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point'te görüldü.

    LE POINT'TEN ALGI OPERASYONU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilen derginin kapağında, "Erdoğan'ın askerleri Avrupa'da" ifadesi kullanıldı.

    Türkiye'nin kıtayı "istikrarsızlaştırma peşinde koştuğu" yönünde algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

    TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH İFADELER

    "Avrupa Birliği üyesi ülkelere sessizce sızmalar yapıldığı" şeklinde hadsiz ifadeler kullanıldı.

    Derginin içeriği, Fransa'nın Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

    Fransa nın Türkiye düşmanlığı, Le Point in kapağında #1

    Fransa nın Türkiye düşmanlığı, Le Point in kapağında #2

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