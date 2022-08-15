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    Fransız askeri güçlerinin son birimi Mali'den ayrıldı

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Barkhane Operasyonu'nda yer alan son Fransız askerlerinin Mali’den çıktığı belirtildi.
    • 15.08.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 17:59
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    Fransız askeri güçlerinin son birimi Mali'den ayrıldı

    Barkhane Operasyonu çerçevesinde Mali'de görevli Fransız askerleri ülkeyi terk etti.

    Konuyla ilgili açıklama, Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi.

    Son Barkhane Gücü ülkeden çıktı

    Açıklamada, Mali topraklarındaki son Barkhane Gücü askeri biriminin ülkeden çıktığı belirtildi.

    Gao'daki Operasyonel Çöl Plaftormu'nda görev yapan birimin, platformu Mali askeri güçlerine teslim ettiği ve öğlen saatlerinde Nijer'e geçtiği kaydedildi.

    Elysee Sarayı'ndan açıklama

    Barkhane güçlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 17 Şubat'ta kararıyla uyum içerisinde 6 aydan kısa sürede, 9 yıldır bulundukları Mali dışında yeniden organize edildiği aktarıldı.

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da bu sabah itibarıyla Barkhane Operasyonu'nda yer alan son Fransız askerlerinin Mali’yi terk ettiği, bununla birlikte Fransa'nın Sahel, Gine Körfezi ve Çad Gölü bölgesinde teröre karşı mücadele ve istikrar hedefine bağlı kalacağı ifade edildi.

    Mali topraklarında 59 Fransız askeri hayatını kaybetti

    AA'nın haberine göre Mali topraklarında 59 Fransız askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Mali’den geri çekilmenin Fransa'nın rehin alınan Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın serbest bırakılmasına yönelik çabalarını azaltmayacağı kaydedildi.

    Fransız askeri güçlerinin son birimi Mali den ayrıldı #1


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