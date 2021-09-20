Fransız astronotun uzayda egzersiz yaptığı anlar

Fransız astronotun uzayda egzersiz yaptığı anlar

Boş zamanlarında formda kalmak için spor yapan Fransız astronot, o görüntüleri paylaşarak, “Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi” notunu düştü.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) astronot ekibinde bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, boş zamanlarında formda kalmak için uzayda egzersiz yapıyor…

Pesquet, uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda sağlıklı kalabilmek için yaptığı egzersizden bir bölüm paylaştı.

“UZAY EGZERSİZİ”

Pesquet görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, “Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi” ifadelerini kullandı.

Fransız astronotun uzayda egzersiz yaptığı anlar VİDEO