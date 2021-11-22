Fransız bakandan, Müslüman derneği ziyaret eden AB Komsiyon üyesine tepki

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Fransız Bakan Schippa, AB Komisyonu üyesi Dalli’nin Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Organizasyonları Forumu temsilcileriyle görüşmesine tepki gösterdi.

Fransa'nın Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli'nin, Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Organizasyonları Forumu’nun (FEMYSO) temsilcileriyle görüşmesine tepki gösterdi.

Europe 1 radyosuna açıklama yapan Schiappa, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ile Dalli'ye bu görüşmenin nedenlerini sorma kararı aldıklarını söyledi.

İSLAMCI OLMAKLA SUÇLADI

FEMYSO'nun sosyal medyada Fransa ve Fransız kültürü hakkında agresif ve suçlayıcı söylemlerde bulunduğunu öne süren Schiappa, FEMYSO'yu ‘İslamcı’ olmakla suçladı.

AVRUPA'YI ‘İSLAMCLAR’ İLE MÜCADELEYE ÇAĞIRDI

Ülkesinin "Cumhuriyetin" düşmanlarıyla ve "İslamcılarla" mücadele ettiğini ve onlara maddi yardımda bulunmadıklarını ifade eden Schiappa, Avrupa'yı aynısını yapmaya çağırdı.

Dalli, 18 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FEMYSO'nun temsilcileriyle yaptığı görüşmede Avrupa'da genç Müslümanların durumu, ayrımcılık ve nefretle ilgili yaşanan sorunların ele alındığını belirtmişti.

Avrupalıları etkileyen ayrımcılığın her türlüsünü sorgulamaları gerektiğini ifade eden Dalli, görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşmıştı.