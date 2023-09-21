Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel içeriklere imza atan Fransız medyası, İstanbul'un ulaşım sorununu yazdı. Arızalanan bir metrobüsü iten vatandaşlar resmedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkarmasıyla bilinen Batı medyasında bugünlerde farklı bir rüzgar esiyor.

Megakent, son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşuluyor.

Arızalanan ve alevlere teslim olan otobüslerden denize düşen ulaşım aracına kadar, İstanbul'un karşılaştığı tablo, Fransız basını tarafından gündeme getirildi.

İstanbul'un aksayan ulaşımı Batı'da konuşuluyor

İstanbullular, seyahat ettikleri toplu taşıma araçları arızalanınca, çareyi ya inip yürümekte ya da söz konusu araçları itmeye çalışmalarıyla zaman zaman haberlere konu oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel sayılar hazırlayan Fransız basını, İstanbul'un ulaşımında yaşanan sorunları karikatürize etti.

Metrobüsü iten vatandaşları çizdiler

Vatandaşların, arızalanan bir metrobüsü ittiği anlar, Fransa'da okurlara gösterildi.

Geçmişte İmamoğlu'na destek niteliğinde ifadelere imza atan Batılı medyanın, şimdi ise takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.

Megakent, arızalanan araçlarla gündemde

Ulaşım sorunu vaadi kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmediği kentte yüzlerce araç arızalandı.

Özel halk otobüslerinin dışında yaklaşık 2 bin İETT otobüsü ve metrobüs arızasının yaşandığı belirtiliyor.

'Eksiksiz hizmet anlayışı' iddiası

Fransız Marianne dergisine röportaj veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildiği gündem bu yana eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia etmişti.

Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini savunan İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğu şeklinde ifadeler kullanmıştı.