Fransız çiftçiler, yönetimin tarım politikalarını, hükümet binasının önüne kamyonetle gübre dökerek protesto etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başı dertten kurtulmuyor...

Emeklilik yasasıyla başlayan Sarı Yelekliler protestoları, polis yetkilerini artırmaya yönelik yasa tasarısıyla hareketlenen sokaklar, koronavirüs salgınıyla beraber sağlık çalışanlarının ve işletmecilerin isyanı derken çiftçiler de sokakta.

ÇİFTÇİLERDEN GÜBRELİ PROTESTO

Uzun süredir farklı şekillerde hükümetin tarım politikalarını ve çiftçiye olan desteğini azaltmasını protesto eden çiftçiler işe gübre karıştırdı.

Yönetime karşı bir kez daha sokağa inen çiftçiler bu kez yanlarında kamyon dolusu hayvan dışkısı getirdi.

Çiftçiler kamyon kasalarındaki gübreleri hükümet binasının önüne boşalttı.

Fransız çiftçilerden gübreli protesto VİDEO