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    Fransız fizikçi, 'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye paylaştı: Sucuk çıktı

    Fransız fizikçi, 'James Webb Teleskobu'ndan görüntü' diye paylaştı: Sucuk çıktı

    Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın teleskobu James Webb'den geldiğini öne sürdüğü görüntünün bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti. Klein olayın ardından özür diledi.
    • 06.08.2022 - 04:39
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 04:43
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    NASA'nın uzaya fırlattığı ve geçen ay görüntüler vermeye başlayan James Webb Uzay Teleskobu, ilginç bir şaka için kullanıldı.

    Görüntünün James Webb'den geldiğini öne sürdü

    Filozof ve fizikçi Etienne Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia etti ve bir görüntü paylaştı.

    Fransız fizikçi, James Webb Teleskobu ndan görüntü diye paylaştı: Sucuk çıktı #1

    "Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı"

    Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi.

    Sucuk olduğu anlaşıldı

    Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından ‘chorizo’ adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

    Fransız fizikçi, James Webb Teleskobu ndan görüntü diye paylaştı: Sucuk çıktı #2

    "Şaka yaptım" dedi, özür diledi

    Daily Mail'in haberine göre Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

    Daha sonra başka bir açıklama yapan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.

    James Webb teleskobu

    James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobu olmasıyla biliniyor. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirildi. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girdi.

    Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6,5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskop. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılıyor.

    JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir proje. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1,5 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirildi. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı kadar ediyor.

    Fransız fizikçi, James Webb Teleskobu ndan görüntü diye paylaştı: Sucuk çıktı #3


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