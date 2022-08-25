Fransız gazetesi, 6'lı masaya destek çağrısı yaptı

Paris merkezli gazetenin yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası dönem için muhalefet partilerinin desteklenmesi önerisi ortaya atıldı. 6'lı masaya, adaylık için isim önerisi de yapıldı.

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kaldı.

Partiler, çeşitli programlar kapsamında düzenledikleri mitinglerle seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.

L'Opinion: Erdoğan sonrası döneme hazırlanma vakti

Fransa basınından L'Opinion gazetesi, Türkiye'deki seçim sürecine işaret ederek, 6'lı masanın desteklenmesi gerektiğini yazdı.

"Türkiye'de Erdoğan sonrasına hazırlık" başlıklı analizde, "Amerikalıların ve Avrupalıların, kendilerini Erdoğan sonrası döneme hazırlamalarının vakti geldi." denildi.

6'lı masaya isim önerisi

Muhalefetin birliğini sağlayıp sağlayamayacağına yönelik soru yöneltilerek, "Altı partili bir koalisyon kuruldu. Geriye ortak adayın belirlenmesi kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık yarışında en çok şansı olan isim." şeklindeki görüş paylaşıldı.

Ayrıca hem Amerikalıların hem de Avrupalıların, Türkiye konusunda "uzun vadeli strateji belirlemesi" gerekliliğine vurgu yapıldı.

Muhalefete destek çağrısı yaptılar

Gazetedeki yazıda, "Oylarını muhalefete vereceklere el uzatılmalı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Türkiye'nin, komşusu Rusya ile diyaloğunun, "ABD ve Avrupa karşısındaki izolasyonunu artırdığı" savunuldu.