Fransız gazetesi: Paris saldırısının Türkiye'yle ilgisi yok

Paris'i yangın yerine çeviren terör örgütü sempatizanları, Türkiye'yi suçlama çabasına girişti. Soruşturmalarda Ankara ile ilgili bağlantının bulunmadığının belirtilmesi kirli planları bozdu.

Fransa'da düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının arkasından Fransız vatandaşı William M. adlı şahıs çıktı.

Gözaltına alınan William M., psikiyatri kliniğine sevk edildi.

PKK yanlıları, Türkiye'yi hedef almaya çalıştı

Başkent Paris'teki saldırı sonrası sokaklara dökülen ve önlerine kattıkları ne varsa yakıp yıkan terör örgütü PKK yanlıları, attıkları sloganlarla Türkiye'yi "saldırının arkasındaki ülke" gibi göstermeye çalıştı.

Türkiye'ye yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu kapsamındaki iftiralar, bizzat Fransız basınında yer alan haberlerle çürütüldü.

"Türkiye ve hükümetiyle herhangi bir bağlantı bulunmadı"

Liberation gazetesi, tetikçinin tek başına hareket ettiğini, aynı şüphelinin cuma günü ilk gözaltı sırasında "ırkçı" olduğunu açıkladığını yazdı.

Haberde, "Soruşturmalarda Türkiye ve hükümetiyle herhangi bir bağlantı bulunmadı. Savcı Laure Beccuau'ya göre, ırkçılık, 2016 yılında evinin soyulmasından bu yana neredeyse patolojik hale geldi." denildi.

Annesi konuştu: Türkler'den talimat verildiğini duymak...

Le Figaro da haberinde, saldırganın 90 yaşındaki annesinin yaşananlarla ilgili söylediklerine yer verdi.

William M.'nin annesi, oğlunun bildiği kadarıyla özel bir siyasi bağının olmadığını, sadece aşırı sağ partilerle yakınlık kurduğunu söyledi.

Anne, "William'a Türkler ya da başka birileri tarafından talimat verilmiş olabileceğini duymak beni rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

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