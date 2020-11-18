Fransız 'Jet Adam' Vincent Reffet, eğitim kazasında öldü

Tehlikeli gösteri uçuşlarına imza atan 36 yaşındaki Reffet, eğitim sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Sırt roketi ve karbon fiber kanatlarla akrobasi gösterileri yapan Fransız Vincent Reffet, Dubai'de eğitim kazasında yaşamını yitirdi.

Jetman Dubai şirketi, 36 yaşındaki Reffet'in "Dubai'de eğitim sırasında" yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"YETENEKLİ BİR SPORCUYDU"

Şirketin açıklamasında, "Vince yetenekli bir sporcuydu, takımımızın çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesiydi. Dualarımız ailesiyle, onu tanıyanlar ve onunla çalışanlarla." ifadesi kullanıldı.

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TEHLİKELİ GÖSTERİLERE İMZA ATTI

BBC'nin haberine göre, hava dalışçısı Reffet, kariyeri boyunca dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'dan paraşütle atlama dahil birçok tehlikeli gösteri uçuşuna imza atmıştı.

Reffet, İsviçreli pilot Yves Rossy tarafından kurulan Jetman Dubai şirketiyle yaptığı uçuşlarla ün kazanmıştı.

SAATTE 402 KİLOMETRE HIZ

Rossy'nin bu uçuşlar için tasarladığı teçhizat, akrobatların gökyüzünde saatte 402 kilometre hıza çıkmasını sağlıyor.

"HAYAT KISA"

Vincent Reffet, geçen ay verdiği bir röportajda, "Yaptığımız her şey yeni. Çok fazla hayalimiz var ve hayat kısa." diye konuşmuştu.