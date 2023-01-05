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    Fransız kanalında küstah Türkiye haritası

    Fransa'da yayın yapan France24 kanalı, Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak gösteren bir harita yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 18:08
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:12
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    Fransız kanalında küstah Türkiye haritası

    PKK sempatizanları, geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırılarda bulunmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 35'ten fazla polis yaralanmıştı..

    Ancak Fransa, saldırılardan ders çıkarmamış olacak ki hala PKK'lılara desteğini sürdürüyor.

    Türkiye'ye karşı terör örgütünü destekleyen ülkeler arasında olan ve örgüte yakınlığıyla bilinen Fransa, yeni bir skandala imza attı.

    Türkiye'nin Güney Doğu Bölgesi'ni Kürdistan olarak gösterdiler

    France24 kanalı, yayınladığı haritada Türkiye'nin bir bölümünü Kürdistan olarak gösterdi.

    Yayın esnasında, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu'daki illerinin sözde Kürdistan'ın bir parçası olduğunu içeren harita paylaşıldı.

    Skandal yayın ile birlikte Fransa, terör örgütüne yakınlığı ve desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

    Fransız kanalında küstah Türkiye haritası #1

    Fransız kanalında küstah Türkiye haritası #2


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