Fransız Le Monde: Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

Fransız Le Monde: Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor

Le Monde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu yazdı.

Fransız Le Monde gazetesinde, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

Alain Frachon tarafından "Devasa hırslı bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi.

"DÜNYANIN BÜYÜKLERİNE MEYDAN OKUYOR"

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı.

Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denilerek, şu görüşlere yer verildi:

"AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?"

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesi'ndeki üstünlüğü nerede?

"ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR"

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

"RUSYA TEREDDÜTTE"

Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."

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