Fransız özel kuvvetler askeri Mazier, Irak'ta öldürüldü Hava kuvvetleri paraşütçüsü Nicolas Mazier, Iraklı birliğe destek verdiği sırada vuruldu. Hayatını kaybeden Fransız askerin ardından Cumhurbaşkanı Macron, "Güvenliğimiz için savaşıyordu" dedi.

AA & Ensonhaber

Fransa komando birliği üyesi, Irak'ta operasyon sırasında hedef alındı.

Hava kuvvetleri paraşütçüsü olan özel kuvvetler askeri Nicolas Mazier, "terörle mücadele operasyonunda Iraklı bir birliğe destek verirken" vurularak öldürüldü.

Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olaydan derin üzüntü duyduğunu aktardı.

Macron 'cesaretini' övdü

Mazier'nin ailesi ile yakınlarının yanı sıra silah arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletilirken, Irak'ta görev yapan Fransız askerlerinin cesareti, Macron tarafından takdir edildi.

Macron, Fransa'nın Irak'la birlikte terörle mücadeledeki kararlılığını devam ettireceğini vurguladı.

1 Fransız askeri öldü, 4'ü yaralandı

Ölen askerin yanı sıra, operasyonda 4 Fransız askeri de yaralandı. Yaralı askerler, Bağdat'taki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Son iki haftada 3 Fransız askeri Irak'ta hayatını kaybetti.

"Güvenliğimiz için savaşıyordu"

Bu arada Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya üzerinden de olaya ilişkin açıklamada bulundu:

Nicolas Mazier, Fransa adına, güvenliğimiz için savaşıyordu. Irak'ta öldü. Tüm ulus onun yasını tutuyor.

Bölgede 600 Fransız askeri var

France 24'ün haberine göre, çatışmalar 5 saatten fazla sürdü. Mazier, son günlerde Irak'ta öldürülen üçüncü Fransız askeri olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon kapsamında bölgede yaklaşık 600 askeri bulunuyor.