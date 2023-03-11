Fransız polis göçmenlere biber gazı sıktı! Paris’te polis ekipleri, sokakta yatan sığınmacıların battaniye ve kişisel eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıkarken yanında bulunan arkadaşı ise etrafı kontrol etti.

Suriye savaşının ardından Rusya ve Ukrayna savaşıyla ülkelerindeki savaştan kaçan birçok vatandaş farklı ülkelere sığındı.

Sığınmacıların Avrupa'da yaşadığı sorunlar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor.

Fransa'da göçmenlere ilişkin yeni bir görüntü kaydedildi.

Göçmenlere biber gazı sıkıldı

Göçmenlere yardım yapan Utopia 56 derneği, başkent Paris’teki Stalingrad metrosu yakınında iki polisin sığınmacıların eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıktığı anların görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Görüntüde, sığınmacıların kaldığı bir kaldırımdaki duvar dibine giden iki polisten birinin etraftaki battaniye ve kişisel eşyalara gaz sıktığı görülüyor.

Polisler etrafı kontrol etti

Diğer polisin ise etrafı kontrol ettiği kameraya saniye saniye yansıdı.

"Battaniyelerine ve kişisel eşyalarına gaz sıkıyor"

Dernek sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Paris'teki Stalingrad metrosunun yakınındaki sokakta sığınmacıların battaniyelerine ve kişisel eşyalarına gaz sıkıyor.

Daha önce de yaptı

Bunun yanı sıra, Fransız polisinin benzer uygulamaları daha önce de yaptığını, bu kez bir kanıt elde edilebildiğini belirtti.

Olayla ilgili yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.