Fransız polisler, kelepçeleri yere attı

İçişleri Bakanı Castaner'in ırkçılıkla ilgili açıklamasına tepki gösteren polisler, yalnız bırakıldıklarını düşünüyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede birçok ülkeye yayıldı.

Avrupa'da yağma olayları yaşanırken, polisler saldırıların hedefi oldu.

Fransız polisler, yaşananlar karşısında yalnız bırakıldıkları gerekçesiyle hükümet karşıtı eylem düzenledi.

FRANSIZ POLİSİNDEN KELEPÇELİ TEPKİ

Başkent Paris'te sıraya dizilen polisler, kendilerini yeteri kadar savunmadığı eleştirisini yönelttikleri İçişleri Bakanı Christophe Castaner'e olan tepkilerini dile getirdi.

Polisler, ellerindeki kelepçeleri sırayla yere attı; Castaner’in kendilerine yönelik ırkçılık ve polis şiddeti suçlamalarını bu şekilde reddetti.

Fransız polisi, kelepçeleri yere attı VİDEO

"POLİSLER, YALNIZ BIRAKILDIĞI HİSSİNE KAPILIYOR"

Daha önce Marsilya'da da benzer bir gösteriye imza atıldı. Polis sendikası sözcüsü Brut Yoann Maras, buradaki açıklamasında, "Bakan Castaner’den bizi desteklediğine dair bir jest beklerken, onun meslektaşlarımızı yalnız bıraktığı hissine kapılıyoruz. Arkadaşlarımız, kaderleriyle baş başa bırakıldığını düşünüyor." demişti.

CASTANER NE DEDİ

İçişleri Bakanı Castaner, bazı polislerin ırkçı davranışlarda bulunduğunu ve söz konusu teşkilatta ırkçılığa "sıfır tolerans" göstereceklerini söylemişti.

Castaner ayrıca, polislerin gözaltı sırasında uyguladığı "boğma" yönteminin artık uygulanmayacağını ve polis okullarında öğretilmeyeceğine ilişkin kararı duyurmuştu.