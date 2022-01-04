Fransız siyasetçi Melenchon: NATO'dan çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ülkesinin NATO'dan ayrılığından yana olduğunu söyledi. Melenchon, Rusya ve Çin'e karşı yürütülen soğuk savaşa dahil olmamaları gerektiğini kaydetti.

NATO üyesi Fransa'da İttifak'tan ayrılığa dair sesler yükselmeye başladı.

Fransa’da sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi'nin lideri ve aynı zamanda nisan ayında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon, ülkesinin NATO'dan ayrılması gerektiğini savundu.

"NATO'DAN AYRILALIM"

Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO’dan çıkmamızdan yanayım. Gerilimin azaltılması şart." diye yazdı.

Fransız siyasetçi, NATO'dan ayrılmaları halinde, ABD'nin "Rusya ve Çin ile sürdürdüğü soğuk savaş mantığına kapılmayacaklarını" belirtti.

"RUSYA BİZİM ORTAĞIMIZ"

France Inter radyosunda da konuya değinen Melenchon, "Rusya bir ortak. Onu düşman yapmayı kabul etmiyorum. Doğuda Rusya'nın tehdit olarak gördüğü 10 ülkeyi NATO'ya kattık." dedi.

Melenchon, bu durumun özellikle Polonya'ya füze bataryaları yerleştirilmesiyle yaşandığına dikkat çekti.