Fransız siyasetçilerden İsrail'e sessiz kalan hükümete tepki Fransız siyasetçilerden İsrail'in Gazze’de yüzlerce sivilin öldüğü bir hastaneyi bombalamasına ve Fransız hükümetinin buna sessiz kalmasına sert tepki geldi.

AA & Ensonhaber

Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail'in son olarak El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi can verdi.

Fransız siyasetçiler, İsrail'in bir hastaneyi bombalamasına ve Fransız hükümetinin buna sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaş suçları kınanmalı, soruşturma açılmalı ve cezalandırılmalıdır. Başka yere bakmaya gerek yok. Fransa, İsrail hükümetine koşulsuz desteğini durdurmalı" ifadesini kullandı.

Melenchon, Filistinlilere yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Fransız milletvekilli Thomas Portes ise İsrail'in hastaneyi bombalamasına karşı art arda kınamalar geldiğine dikkati çekerek, "Fransa sessiz. İsrail'e koşulsuz desteğin bedeli sivil katliamlara göz yummak, savaş suçlarına göz yummak" yorumunu yaptı.

"BM etnik temizliği derhal durdurmalı”

Fransız Milletvekili David Guiraud da Gazze'deki hastanenin bombalanmasında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hastanedeki hastalar bu katliamı hak etmek için ne yaptı? Bu delilik durdurulmalı. Birleşmiş Milletler (BM) etnik temizliği derhal durdurmalı. Zamanımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise İsrail ordusunun bombaladığı hastanede en az 500 sivilin öldüğüne dikkati çekerek, "İsrail hükümetinin aşırı sağcı koşulsuz destekçileri ne diyor bu konuda?" ifadeleriyle tepki gösterdi, Fransa'nın derhal bir ateşkes sağlanması için çağrıda bulunması gerektiğini kaydetti.