Fransız vekil Genevard: Düğünlerde yabancı danslar yasaklansın

Milletvekili Annie Genevard'ın düğünlerdeki danslara ilişkin önerisine Adalet Bakanı Dupond-Moretti tepki gösterdi.

Fransa Ulusal Meclisi üyesi Annie Genevard, ülkesindeki düğünlerle ilgili ilginç bir öneride bulundu.

Meclis'te konuşan Genevard, düğünlerde geleneksel dansların yasaklanması için düzenleme yapılmasını istedi.

FRANSA'NIN GÜNDEMİ DÜĞÜNLERDEKİ DANSLAR

Genevard'ın önerisi, Ulusal Meclis'te tartışmaya yol açtı. Muhtemel değişiklikle ilgili endişesini dile getiren Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, "Dans eden insanları görünce mutlu oluyorum." dedi.

Dupond-Moretti, Fransız olsun ya da olmasın ailelerin düğünlerde kendi ülkelerinin bayraklarını salladıklarını, danslarla gösteri yaptıklarını ve bu şekilde kendilerine ait geleneklerini sergilediklerini kaydetti.

"İNSANLARI ÇİLEDEN ÇIKARIYOR"

Milletvekili Genevard ise "Bir Fransız belediye binasında, Cumhuriyet'in arması olan bir kamu binasının himayesi altında evlendiğinizde bence kurallara uymak zorundasınız." diye konuştu.

Annie Genevard'a göre bu tür durumlarla uğraşmak kargaşaya neden oluyor ve yabancı danslar insanları çileden çıkarıyor.