Freddy Kasırgası'nın vurduğu Malavi'de 1000 kişi öldü Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de can kaybı sayısı 1000'i buldu.

AA

Dünya Meteoroloji Örgütü şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamış; kasırga nedeniyle Mozambik'te yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera da kasırganın neden olduğu yıkım ve ölü sayısına dair basına bilgi verdi.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen kasırga nedeniyle ölü sayısının 1000'e yükseldiğini belirten Chakwera, yarım milyondan fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Chakwera, "İklim değişikliğinin yol açtığı yıkım nedeniyle evler, köprüler, okullar ve iş yerleri yıkıldı, yollar, enerji hatları ve tarım arazileri ise hasar gördü" dedi.

Ülkede tütün pazar sezonunun açılma döneminin geldiğine dikkati çeken Chakwera, kasırga nedeniyle ekonomik hareketliliğin de sekteye uğradığını belirtti.