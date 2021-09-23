Frida Kahlo otoportresinin 30 milyon dolardan fazlaya satılması bekleniyor

Sotheby’s Müzayede Evi, Meksikalı Frida Kahlo’nun otoportresinin rekor fiyata satılmak istendiğini belirtti.

Sotheby’s Müzayede Evi'nde bulunan 20. yüzyılın popüler ikonu Frida Kahlo’nun otoportresine rekor fiyat isteniyor.

Müzayede evi, tarafından yapılan açıklamada, Kahlo’nun kocası Diego Rivera’nın da yer aldığı bir otoportresinin New York’ta düzenlenen müzayedede 30 milyon dolardan fazlaya satılmasının beklendiği aktarıldı.

8 MİLYON DOLARLIK REKORUN KIRILMASI BEKLENİYOR

1949’da yapılan “Diego y yo” (Diego ve ben) isimli otoportrenin, Kahlo'nun 2016'da satışa sunulan “Ormanda İki Çıplak” adlı eserinin 8 milyon dolarlık müzayede rekorunu kıracağı ifade edilen açıklamada, sanat eserinin kasım ayında yapılacak olan müzayedenin yıldızı olacağı belirtildi.

“Diego y yo” en son 1990’da Sotheby’s’de 1,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

TABLO ÖNÜMÜZDEKİ AY LONDRA'DA SERGİLENECEK

Tabloda, Rivera’nın yüzü Frida’nın alnında, kendine özgü kaşlarının ve birkaç damla gözyaşının döküldüğü koyu renk gözlerinin üzerinde resmedilmiş. Sotheby’s’in kasım ayında New York’ta düzenleyeceği müzayeden önce ise tablo, 22-25 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra’da sergilenecek.