Friedrich Merz: Almanya, NATO'nun Avrupa kanadında en güçlü orduya sahip olmalı

Almanya'da 33 yıl sonra ilk kez Almanya Savunma Bakanlığı'na ait Bendlerblock yerleşkesinde, bakanlar kabinesi toplantısı gerçekleştirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, kabine toplantısının ardından birlikte basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bakanlar kurulu toplantısında Almanya'nın yeni askerlik modeli ve Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulmasını da içeren çeşitli kararların kabul edildiğini bildirdi.

"NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDUSU OLMALIYIZ"

Merz, "Hedefimiz 260 bin asker sayısına ulaşmak. Almanya NATO'nun Avrupa kanadında en güçlü orduya sahip olması gereken bir ülkedir" ifadelerini kullanırken, yeni askerlik hizmeti modelinin Alman ordusunda görev yapacak yeterli sayıda gencin ilgisini çekeceğine inandığını söyledi.

GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN TEŞVİKLER

Almanya'nın ilk aşamada gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik modeli, çeşitli teşvikler de içeriyor.

Buna göre en az 6 ay gönüllü askerlik hizmetine katılanlara net 2 bin 300 euro ödeme yapılacak.

Askerler görev süreleri boyunca ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve daha uzun süre askerlik yapan kişilere ikramiye, indirimli yabancı dil kursuna katılım, kariyerlerini geliştirme imkanı ve düşük ücretle ehliyet edinme gibi ek haklara tanınacak.

Ayrıca bu askerlere insansız hava aracı (İHA) kullanma eğitimi de verilebilecek.

TOPLAM HEDEF 460 BİN ASKER

Yeni askerlik hizmet yasa tasarısı ile şu anda 182 bin askere sahip Alman ordusunda görev yapacak asker sayısının kademeli olarak yaklaşık 260 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ancak Almanya, Rusya'nın ülkenin güvenliği için tehlike teşkil ettiğini öne sürerek, 260 bin aktif asker hedefine 200 bin yedek asker ekleyerek toplamda 460 bin kişilik bir askeri güce ulaşmak istiyor.

Gönüllü askerlik modelinin hayata geçmesiyle birlikte Alman ordusu söz konusu personeller için 2026 yılında yıllık 495 milyon euro, 2029 yılında ise yıllık 849 milyon euro ödeme yapacak.