FSB: Ukrayna ve İngiltere’nin Rus savaş uçağını kaçırma planı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Askeri İstihbaratı (HUR) ve İngiliz yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tırmanışa yol açabilecek bir provokasyon hazırlığında olduklarını öne sürdü. FSB, bu planın ortaya çıkarılarak engellendiğini duyurdu.

3 MİLYON DOLARLIK TEKLİF VE "UÇAĞI ROMANYA'YA KAÇIRMA" İDDİASI

FSB’nin açıklamasına göre, Ukrayna ve İngiltere’nin iş birliğiyle hipersonik Kinzhal füzesiyle donatılmış bir MiG-31 savaş uçağının yurt dışına kaçırılması planlanıyordu.

Açıklamada, Rus pilotların 3 milyon dolar karşılığında kandırılmaya çalışıldığı, uçağın ise Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Constanta kentine yönlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

FSB, alınan önlemler sayesinde “geniş çaplı bir provokasyonun” ve sahte bayrak saldırısı senaryosunun engellendiğini bildirdi.

RUS DEVLET MEDYASI: "VATANDAŞLIK VAADİ DE SUNULDU"

Rusya devlet televizyonu, pilotlara sadece para teklif edilmediğini, aynı zamanda Batılı ülkelere vatandaşlık vaadinde de bulunulduğunu iddia etti.

Rusya basınına konuşan bir pilot, geçen yıl kendisiyle “Sergey Lugovskiy” adını kullanan, Hollanda merkezli Bellingcat adlı haber kuruluşundan biri tarafından iletişime geçildiğini söyledi.

Pilot, “Benimle Avrupalı telefon numaraları üzerinden irtibat kuruldu. Uçağımın düştüğüne dair inandırıcı bir hikâye hazırlanacağı ve bu yönde görüntülü bir rapor oluşturulacağı söylendi.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca uçağın, Karadeniz üzerinden kaçırılarak Romanya hava sahasından geçip Ukrayna’nın Odessa bölgesine indirilmesinin planlandığını dile getirdi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME: KİNZHAL FÜZELERİYLE 2 HEDEF VURULDU

Olayın ardından Rus ordusunun, Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezine ve Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov Hava Üssü’ne Kinzhal füzeleriyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Söz konusu hava üssünde, F-16 tipi savaş uçaklarının konuşlu olduğu ileri sürüldü.

KİNZHAL FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Rusya’nın havadan fırlattığı Kinzhal tipi hipersonik balistik füzeler, ses hızının birkaç katına ulaşabiliyor. Bu füzelerin yüksek hız ve manevra kabiliyeti nedeniyle hava savunma sistemlerince durdurulmasının son derece güç olduğu biliniyor.