Fuat Oktay: Yunanistan'ın 12 mil talebi savaş sebebi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, karasuları konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitçotakis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracağını söyledi.

Mitçotakis, değişikliğe ilişkin tasarının çok yakında meclise sunulacağını açıkladı.

Türkiye'den Yunan başbakanın sözlerine sert tepki geldi.

"SAVAŞ SEBEBİ OLUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin dış politika hamlelerine ilişkin konuştu.

Oktay, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesinin savaş sebebi olacağını vurguladı.

Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" dedi.

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"TÜRKİYE KESİNLİKLE VAZGEÇMEYECEK"

Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir." diye konuştu.

AVRUPA'YA TEPKİ

Fuat Oktay, Avrupa'nın, Türkiye'nin karşısında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.

Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil."





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