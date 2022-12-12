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    Fuego Yanardağı lav püskürttü

    Yanardağdan çıkan lavlar ve yükselen duman kameraya yansıdı. 2018 faciası sonrası yetkililerin daha hazırlıklı olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:40
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    Fuego Yanardağı lav püskürttü

    Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

    Lavların çıktığı yanardağdan büyük bir kül ve duman bulutu yükseldi.

    Turistik şehir Antigua'ya bakan yanardağ, bölgenin en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

    Son patlama, 2018'deki faciayı hatırlattı

    Ortalama olarak her 4 ila 5 yılda bir patlayan Fuego'da 2018 yılında meydana gelen patlama sonucu akan lavlar San Miguel Los Lotes köyünü harap etti.

    Faciada 215 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi de yaralandı. Sivil koruma sözcüsü Rodolfo Garcia, yetkililerin son patlamayı yakından izlediğini ve şimdiye kadar kimsenin tahliye edilmediğini söyledi.

    Fuego Yanardağı lav püskürttü ViDEO

    Fuego, yetkilileri alarma geçirdi

    Bölge sakinlerinden Jose Sul, "2018'de olanlarla birlikte, yetkililer şimdi daha tetikte ve daha aktif." dedi.

    AFP, yanardağdan akan lav ve gökyüzünü kaplayan yoğun dumanı görüntüledi.

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    Fuego Yanardağı lav püskürttü #2

    Fuego Yanardağı lav püskürttü #3


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