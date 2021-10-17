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    Fuzuli Havalimanı'na uluslararası statü verildi

    Özgürlüğüne kavuşturulan kentte yapılan havalimanıyla ilgili gelişmeyi Azerbaycan Hava Yolları duyurdu.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 15:26
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    Fuzuli Havalimanı'na uluslararası statü verildi

    Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) açıklamasında, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından Fuzuli Havalimanı'na uluslararası statü verildiği belirtildi.

    ULUSLARARASI UÇUŞLAR YAPILACAK

    Açıklamada, Fuzuli Havalimanı uluslararası uçuşlara açık olacağı ve Karabağ'ın turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

    Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın ilk havalimanı Fuzuli Uluslararası Havalimanı, en yüksek uluslararası standart ve normlara uygun olarak, her türlü uçağı kabul edebilecek kapasitede inşa edildi.

    Fuzuli Havalimanı na uluslararası statü verildi #1

    TEST UÇUŞU YAPILDI

    Havalimanına ilk test uçuşu 5 Eylül'de AZAL'ın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A340-500 ile gerçekleştirilmişti.

    Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir piste sahip.

    60 bin metrekarelik bir alanı kaplayan piste sahip olan havalimanı, 8 uçağı aynı anda ağırlayabiliyor.

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