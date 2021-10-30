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    G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı

    G20 Liderler Zirvesi, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında olduğu liderleri tek tek kapıda karşıladı.
    • AA
    • 30.10.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 13:31
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    G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı

    Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi başladı.

    Başkent Roma'da başlayan zirveden ilk kareler gelirken, liderleri İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı.

    Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Bıden'ın sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

    GÜNDEM: KÜRESEL EKONOMİ VE SAĞLIK

    Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

    Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

    Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı.

    G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı VİDEO

    G20 Liderler Zirvesi Roma da başladı #1

    5 BİN 300 EMNİYET MENSUBU GÖREV ALIYOR

    Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor. Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

    G20 Liderler Zirvesi Roma da başladı #2

    G20 Liderler Zirvesi Roma da başladı #3

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