G7 liderleri, küresel gıda kıtlığına karşı çağrı yaptı

Liderlerin ortak açıklamasında, "Tüm ülkeleri, aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Almanya'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, küresel gıda güvenliğini ele aldı.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'nın liderleri, Bavyera'daki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin son gününde yeniden buluştu.

Liderler, "küresel gıda güvenliğine" ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Gündem küresel gıda kıtlığı

Açıklamada, sanayileşmiş ülkelerin liderlerinin, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere "piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olma" çağrısı yapılarak belirtilerek, şöyle denildi:

"Tüm ülkeleri aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz"

"Kısa vadede rahatlama için büyük gıda stokları olan ortakları ve özel sektörü, BM Dünya Gıda Programı'nın gıda satın alma stratejisini desteklemek de dahil olmak üzere piyasaları etkilemeden gıdaları erişebilir yapmaya çağırıyoruz. Tüm ülkeleri, daha fazla fiyat artışına yol açabilecek aşırı gıda stoklarından kaçınmaya çağırıyoruz."

Ek 4,5 milyar dolar taahhüt

G7 liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için ek 4,5 milyar dolar taahhüt ettikleri bildirilen açıklamada, bu miktarla 2022'de küresel gıda güvenliğine ilişkin taahhütlerin 14 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

"Rusya'ya karşı yaptırımlar gıda ürünlerini hedef almayacak"

Rusya'ya karşı yaptırımların gıda ürünlerini hedef almayacağı belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın tarım, liman ve ulaşım altyapısına yönelik saldırıları durdurması, Moskova'nın Ukrayna'daki tarım ürünleri ve ekipmanlarına yasa dışı olarak el koymasını koşulsuz olarak sona erdirmesi istendi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, "Ukrayna'nın gelecek hasat mevsimi için tarım ürünleri üretmeye devam etmesine yardımcı olmak için çabalarımızı hızlandıracağız." denildi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisi

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisi yavaşlarken, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ticaret ağı ve finansal piyasalarda neden olduğu dalgalanmayla yeni problemleri gün yüzüne çıkardı.

Ukrayna'nın küresel tarım üretiminden yüksek pay alması, Rusya'nın enerji ve endüstriyel metal üretiminde kritik oyuncu olması ve Moskova'ya uygulanan Batılı yaptırımların piyasadaki arzı olumsuz etkileyerek ek bir enflasyonist baskı oluşturması, gündemin üst sıralarını işgal etmeye devam ediyor.

Küresel gıda ve enerji krizi

Savaşın ilk dönemlerine göre geri planda kalan ancak savaşın uzamasıyla etkisini artıran tahıl arzındaki sıkıntılar, ciddi bir küresel gıda krizi ihtimalini beraberinde getiriyor.

Savaşın özellikle yoksul ülkeleri tehdit eden küresel gıda ve enerji krizini tetiklemesi dikkati çekerken, yetkililer, savaşın dünya genelinde gıda güvenliği sorunlarını daha da kötüleştirdiğine işaret ediyor.

BM'nin "benzeri görülmemiş açlık krizi" uyarısı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), "benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi" konusunda uyarılarda bulunurken, G7 liderlerinin gıda güvenliği ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunda yeni taahhütlerde bulunması öngörülüyor.