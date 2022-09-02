G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı

Maliye bakanları tarafından yapılan toplantı sonunda yayınlanan bildiride, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor.

Savaşın başlangıcından bu yana G7 ülkeleri başta olmak üzere Batı dünyası tarafından, Moskova’ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım yürürlüğe koyuldu.

Savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken G7 ülkelerinin maliye bakanları çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

İHA’nın haberine göre; toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceği ifade edildi.

Yaptırımlar sürecek vurgusu

Rusya’nın işgal girişiminin küresel ekonomide istikrarsızlığa neden olduğu, küresel enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

G7 ülkelerinin Rusya’nın saldırgan tutumuna yanıt olarak uygulanan koordineli yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğu belirtildi. Ayrıca, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda mutabık kalındı.

Rafinerilere ve ticari alıcılara ithalatta tavan fiyat şartı

Kararın, Moskova’nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedeflediği belirtilirken, karar kapsamında rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal etmesine yalnızca G7 koalisyonu tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden izin verileceği bildirildi.

Geçtiğimiz haziran ayında batılı ülkelerin liderlerinin Rusya’nın petrol arzını kesmeden Moskova’nın savaşta kullanabileceği gelirleri azaltmak amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulamasına gideceği kamuoyuna yansımıştı.