Galler, Britanya'dan ayrılmayı tartışacak

Brexit'in ardından bu kez ayrılık sesleri Galler'den geliyor. Milliyetçi parti Plaid Cymru öncülüğünde, Britanya'dan ayrılma konusu değerlendirilecek.

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından, Britanya'da yeni bir aykırı ses daha yükselmeye başladı.

Galler Parlamentosu Senedd, tarihinde ilk defa bağımsızlığı masaya yatıracak.

Parlamento, milliyetçi parti Plaid Cymru'nun çağrısıyla bu akşam toplanacak. Britanya'dan ayrılmayı öngören tasarı tartışılacak.

BAĞIMSIZLIĞA YÜZDE 25 DESTEK

Galler'de halkın yüzde 25'nin, bağımsızlığı desteklediği belirtiliyor. İskoçya'da ise söz konusu destek yüzde 54 civarında bulunuyor.

Galler'de bağımsızlığa olan desteğin, ocak ayından bu yana yüzde 4 arttığı kaydedildi.

"STATÜKO GALLER'İ BAŞARISIZ KILDI"

Plaid Cymru’nun lideri Adam Price, koronavirüs salgını döneminde İngiltere'nin yetersiz kaldığını savunarak, Galler'in krizde kendini kanıtladığını iddia etti. Price, şunları söyledi:

"Bu krizden çıkarken statükoya geri dönemeyiz. Statüko Galler’i başarısız kıldı. Yetersiz yatırım ve haksız fon dağılımı, yerine getirilmeyen sözlerden oluşan bu eşitsiz sistemin ana sorunu; ki bu sistem Westminster’daki Muhafazakar Parti tarafından üretiliyor ve hiç değişmeyen statükoya verdikleri destek nedeniyle İşçi Partisi tarafından da savunuluyor."

KORONAYLA MÜCADELEDE BAŞARI

Galler'de Boris Johnson hükümetinin aksine, sosyal mesafe ve karantina kurallarının hayata geçirilmesiyle bu ay üst üste dört gün can kaybı yaşanmadı.

Halkın yüzde 62'si Cardiff yönetiminin salgına karşı başarılı mücadele verdiğini düşünürken, İngiliz hükümeti için bu oran yüzde 34'te kaldı.

Nicola Sturgeon

"GÜÇLÜ BRİTANYA" VURGUSU

Hükümetten yapılan açıklamada ise bağımsızlıkla ilgili, "Galler hükümetinin görüşü açıktır; Galler’in çıkarları, en iyi şekilde, güçlü bir devir anlaşması yoluyla güçlü bir Britanya’da sağlanır." denildi.

İSKOÇYA DA BAĞIMSIZLIK İSTİYOR

Brexit sonrası İskoçya'dan da bağımsızlık referandumu mesajları geliyor. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yeni bir referandum için çalışmalara başladıklarını söylemişti.

Sturgeon, meselenin İskoçya'nın Britanya'dan ayrılıp ayrılmaması olmadığını, bunun zamanlaması olduğunu vurgulamıştı.