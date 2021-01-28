Gamestop nedir? Gamestop hisseleri nasıl yükseldi? Gamestop hakkında merak edilenler..

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırılan Gamestop hisseleri hakkında yoğun bir araştırma yapılıyor. Hisseleri birden yükselen Gamestop nedir?

Sosyal medya üzerinden yapılan bir kampanyayla hisseleri bir haftada 8'e katlayan ve piyasa değerindeki artış 20 milyar dolara ulaşan Gamestop, ABD Hazine Bakanlığı'nın da radarına girdi.

Twitter platformunun en çok konuşulanları arasına giren Gamestop, kullanıcıların da merak konusu oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ABD Hazine Bakanlığı'nın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi ekibinin Gamestop hisselerinde yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirtti.

Son haftalarda piyasa değerinde zirve bir artış yaşanan oyun mağazası Gamestop nedir? sorusu araştırılıyor.

İşte Elon Musk'ın da destek verdiği Gamestop hakkında merak edilenler..

GAMESTOP NEDİR?

GameStop , bir Amerikan video oyunu , tüketici elektroniği ve oyun ürünleri satıcısıdır.

Şirketin merkezi Dallas'ın bir banliyösü olan Grapevine , Texas , Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır ve 1 Şubat 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da 5.509 perakende mağazası işletmektedir.

Şirketin perakende mağazaları esas olarak GameStop, EB Games , ThinkGeek ve Micromania-Zing markaları altında faaliyet göstermektedir.





GAMESTOP HİSSELERİ NASIL YÜKSELDİ?

ABD’de binlerce mağazası olan oyun perakendecisi GameStop, oyun sektörünün çevrim içi sisteme kaymasıyla birlikte son yıllarda değer kaybediyordu.

Özellikle pandemi döneminde sürekli zarar açıklayan şirketin hisseleri, Reddit’te başlayan bir tartışma ve sosyal medya etkisiyle perakende yatırımcının ilgisini çekti ve uçuşa geçti.

Elon Musk Gamestop şirketi hakkındaki bir Reddit paylaşımını Twitter sayfasından paylaştıktan sonra 26 Ocak Salı günü başlayan Gamestop hisse senedi rallisi bugün de devam etti.

Ünlü fon yöneticisi Michael Burry Gamestop hisse senedi rallisi hakkında rallinin kontrolden çıktığını ve şirketin hisse senetlerinde görülen bu artışın doğal olmadığı, delice ve çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Gamestop hisse senedi bugün %76 oranında değer kazanarak 260 dolara yükseldi. Bu yükseliş Gamestop hissesinin 2021 Ocak ayında 8 kattan daha fazla artığı anlamına geliyor. Gamestop şirketinin piyasa değeri şu anda 10 milyar doları geçti.