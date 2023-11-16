Gana Cumhurbaşkanı'ndan, "köle ticareti" dönemi için tazminat açıklaması Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Afrika ve Karayip ülkeleri liderlerine seslenerek, kölelik ve sömürgecilik dönemi için tazminat talebi konusunda birlik olmaya çağırdı.

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Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da devam eden "Tazminat Konferansı"nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akufo-Addo, köle ticaretinin hem kıta hem de Afrika diasporası üzerindeki ekonomik, kültürel ve psikolojik alanları kapsayan derin etkilerini anlattı.

Afrika ve Karayip ülkelerine seslendi: Tazminat talebi için birleşelim

Afrika ve Karayip ülkeleri liderlerine, kölelik ve sömürgecilik yıllarında işlenen tarihi adaletsizlikler için tazminat talep etmek üzere birleşme çağırısı yapan Akufo-Addo, bunu "adalet için geçerli bir talep" olarak nitelendirdi.

Akufo-Addo, Afrika ülkelerinin ilerlemesinin kölelik döneminde engellendiğine işaret ederek, "Transatlantik köle ticareti ve sonuçlarının yol açtığı hasarı hiçbir para miktarı telafi edemez. Ancak bu, dünyanın yüzleşmesi gereken ve artık görmezden gelemeyeceği bir meseledir." dedi.

"Afrika'ya ait tarihi eserler iade edilsin"

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, köle ticaretinin yapıldığı dönemde el konulan Afrika'ya ait tarihi eserlerin de iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akufo-Addo, eylülde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada da köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istemişti.