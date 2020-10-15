Garo Paylan, Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

HDP'li Paylan, NY Times için kaleme aldığı yazıda, Ankara'nın ateşkes çağrılarını reddettiğini savundu. Paylan, Bakü'ye verilen desteği hazmedemedi.

Türkiye, Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a desteğini her fırsatta dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Türkiye bu meselede her zaman olduğu gibi bizi açık ve net bir şekilde destekledi. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kardeşliğimizin göstergesidir." dedi.

GARO PAYLAN, TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise New York Times için kaleme aldığı "Türkiye'nin askeri maceraları, ülkede özgürlüğü nasıl azaltıyor?" başlıklı yazısında Türkiye'yi uluslararası arenada şikayet etti.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN'I GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"

"Türkiye, bu savaşta etnik bağlarını paylaştığı Azerbaycan'ı güçlü bir şekilde destekliyor." diyen Paylan, ifadelerini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ateşkes çağrılarını reddetti; Azerbaycan'a savunma teknolojisi, İnsansız Hava Araçları ve propaganda mekanizmalarıyla destek verdi." şeklinde sürdürdü.

"TÜRK İHA'LARININ ERMENİ HEDEFLERİNİ VURMASI..."

HPD'li Paylan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bölgesel çatışmalara dahil olması, milliyetçi coşkuyu kamçıladı, barış ve demokrasi savunucularının alanını yok etti ve azınlık nüfus arasında korku ve güvencesizlik hissini derinleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Türk televizyon kanalları, Ermenistan'ı düşman olarak tanımlayan ve Türk İnsansız Hava Araçları tarafından tahrip edilen Ermeni hedeflerinin görüntülerini titizlikle yayınladı.

"ANKARA ATEŞE BENZİNLE GİDİYOR"

Türkiye’nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki savaş kışkırtıcılığını eleştirdim. Ankara’nın ateşe benzinle gitmemesi gerektiğini, çünkü bir savaşta kazanan tarafın olmayacağını söyledim. Vatandaşlarıma 'ateşkes için elimizden geleni yapmalıyız' diye ısrar ettim."