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    Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kestiğini duyurdu

    Rusya Avrupa’ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti. Gazprom, Kuzey Akımı 1’in “gerekli tamir yapılana kadar” kapalı kalacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 20:30
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    Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kestiğini duyurdu

    Ukrayna-Rusya savaşının ardından başlayan enerji krizi en çok Avrupa'yı vurdu.

    Daha şimdiden kendini hissettiren krizin kış aylarında zirve yapması bekleniyor.

    Rusya, Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlarına karşı gaz ve petrol kartını oynadı.

    Doğalgaz boru hattı kapatıldı

    Rusya, Avrupa’ya en çok gazın gönderildiği doğalgaz boru hattını tamamen kapattı.

    Süresiz olarak durduruldu

    Gazprom, gaz sevkiyatının, kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle durdurulduğunu belirtti. Kuzey Akımı boru hattının sızıntı nedeniyle süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

    Rusya, bakım çalışmaları gerekçesiyle gaz sevkiyatını Haziran'da %40'a, geçen ay da %20'ye düşürmüştü.

    Gazprom, Avrupa ya gaz akışını tamamen kestiğini duyurdu #1

    Gazprom, Avrupa ya gaz akışını tamamen kestiğini duyurdu #2


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