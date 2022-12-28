Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkeziyle ilgili açıklama

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkaı Vladimir Putin'in Türkiye'nin gaz merkezi olması için teklifte bulunmuştu.

Türkiye'nin enerji güvenliği ve Avrupa'ya tedarikte önemli bir merkez olma özelliği taşıma özelliği taşıdığını vurgulayan Putin'den sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu üzerinde çalışmalar için talimat verdiklerini duyurmuştu.

Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması yolunda yol haritasının yeni yılda netleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'den de bir açıklama geldi.

Gazprom'un 2022 faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Miller, şirketin bu yıl 412,6 milyar metreküp doğalgaz üreteceğini kaydetti.

Şirketin Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) dışı ülkelere bu yıl 100,9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edeceğini belirten Miller, küresel doğalgaz talebinin ise bu yıl itibarıyla 65 milyar metreküp gerilediğini ifade etti.

Söz konusu düşüşün 55 milyar metreküple ağırlıklı olarak 27 Avrupa ülkesinde yaşandığına işaret eden Miller, "2022'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında tam anlamıyla topyekün değişimler yaşandı." dedi.

Miller, küresel doğal gaz piyasasının hızla gelişmeye devam edeceğini ve gaz tüketiminin gelecek 20 yılda yüzde 20 artacağını belirterek, "Biz de elbette geleceği, yeni projelerimizi ve enerji güvenliğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'deki doğalgaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak"

TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının güvenilir şekilde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Türkiye ile birlikte bu ülkede bir doğalgaz merkezi projesi üzerinde çalışmaya başladık. Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğalgaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır."

Çin'e yılda 100 milyar metreküp sevkiyat hedefi

AA'nın aktardığı habere göre Miller, Çin'e yakın zamanda yılda 48 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini vurgulayarak, Moğolistan üzerinden gönderilmesi planlanan hacim de eklendiğinde toplam sevkiyatın 100 milyar metreküpe ulaşmasını planladıklarını kaydetti.