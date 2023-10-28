Gazze gece boyunca bombardımana tutuldu! İsrail tankları sınırda bekletiyor Gece boyunca Gazze'ye en zorlu gecesini yaşatan İsrail başarısız kara girişiminin ardından sabah saatlerinde sınır bölgesine zırhlı araç ve tankları sıraladı.

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AA

22 gündür devam eden orantısız saldırılarda 8 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail üç haftadır saldırılarına devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanan İsrail, çocuk ve kadınların olduğu bölgelerde sivilleri hedef alıyor.

İsrail başarısızlığını itiraf etti

Bir diğer yandan Gazze dün en zor gecesini yaşadı...

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti, "İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor" diyerek başarısızlığını açıkladı.

Bölgedeki çatışmalar sırasında çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

"Dünya kahramanlık destanın etkilerini görecek"

Bununla birlikte Hamas'tan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Şafak saatleriyle birlikte dünya, direniş savaşçılarının Gazze'de savaştığı kahramanlık destanın etkilerini görecek" ifadelerine yer verildi.

4 Kornet füzesi fırlatıldı

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, Gazze Şeridi sınırlarında şiddetli çatışmaların yaşandığını, bu çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 Kornet füzesinin fırlatıldığını belirtti.

Gazze sınırında tank

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Arap medyası Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, bugün Gazze’deki İsrail Kara Kuvvetleri’ne ait tank ve askeri araçların saldırı ve ilerleme görüntülerini paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)